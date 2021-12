Olivier Amiot – Yret Solutions « Le traitement industriel de l'eau est une boule à mille facettes »

L'industrie et le secteur tertiaire ont bien souvent des relations conflictuelles avec l'eau. Cette dernière est un fluide omniprésent dans l'entreprise pour transporter des calories, pour refroidir, pour nettoyer... Comme le précise Olivier Amiot, « J'interviens sur des stations de traitement, de recyclage, sur des chaudières, des tours de refroidissement, pour éviter la corrosion, le tartre, la présence de bactéries de type “légionella”... Je traite également les polluants et les rejets en milieux naturels. »

Du diagnostic aux solutions techniques

Les problèmes liés à l'eau dans les entreprises petites et moyennes sont multiples et variés ; « une boule à facettes », selon l'ingénieur chimiste. « Un industriel m'appelle lorsqu'il affronte une problématique particulière qu'il ne parvient pas à résoudre. Je passe par un diagnostic, de la simple analyse en laboratoire de contrôle à l'intervention de mes partenaires européens, fournisseurs d'équipements et de services, qui m'apportent leur capacité technique, des systèmes électriques ou électroniques, des pompes, des catalyseurs, des adoucisseurs... »

À l'issue de l'audit et de la collecte d'informations sur le terrain, Yret Solutions propose une approche modulaire de conseil et de solutions techniques. L'ensemble de cette intervention s'inscrit aujourd'hui dans une dynamique de limitation des impacts environnementaux et de développement durable.

Une intervention “sur-mesure”

Créée en 2016, cette société de conseil et de solutions techniques a l'agilité et l'esprit d'initiative d'une start-up, d'autant plus qu'à l'instar de nombreux secteurs, celui de l'eau devrait rapidement évoluer avec le numérique. Comme le souligne Olivier Amiot, « Une fois validée une solution technique, notre approche est parfaitement gérable à distance par un système dans lequel l'intelligence artificielle peut directement intervenir. »