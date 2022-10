Octobre Rose : un mois pour lutter contre le cancer du sein

En France, le cancer du sein concerne une femme sur huit. Chaque année, environ 50 000 nouveaux cas sont diagnostiqués et sont responsables de plus de 12 000 décès. Mais si la maladie est prise en charge rapidement, les chances de guérison sont importantes. L’examen de mammographie s’avère donc primordial. A l’occasion de cette nouvelle édition nationale d’Octobre Rose, de nombreuses opérations de sensibilisation vont se dérouler tout au long de ce mois d’octobre. En voici quelques-unes.

Paris-Vallée de la Marne : la communauté d’agglomération se met aux couleurs d’Octobre Rose. Ateliers d’autopalpation mammaire avec des examens gratuits préventifs encadrés par plusieurs médecins spécialistes (oncologues, gynécologues, sénologues), expositions, ateliers de nutrition santé et conférences : le programme sera varié. A noter la 6e édition des Bonnets Roses, qui se déroulera le samedi 15 octobre (9h30-19h30) à la piscine de l’Arche Guédon, à Torcy. Tout au long de la journée, les participants pourront nager la distance de leur choix, seuls, en équipe, en famille ou entre amis (entrée : 10 et 7 euros).

Dammarie-les-Lys : fort du succès rencontré l’an dernier (plus de 150 coureurs et 1 678 euros de dons récoltés), la ville renouvelle son opération “Dammarie se ligue“ le 15 octobre. Deux courses seront organisées dans le parc de l’Abbaye du Lys. La première consiste en une course d’obstacles sur une distance de 2 kilomètres avec des départs différés dès 14 heures. La seconde course (6 km) sera dédiée aux marcheurs nordiques avec un départ à 15 heures (don libre à partir d’1 euro minimum). Par ailleurs, une séance découverte des marches santé Xixi-Hu sera proposée à 12 heures en compagnie de l’association Tao Equilibre. Un village sera installé au centre du parc de l’Abbaye du Lys et accueillera des stands de prévention.

Lieusaint : après un salon bien-être qui a ouvert le mois les 1er et 2 octobre et un atelier de customisation de tee-shirts le 5 octobre, des examens de mammographie sont prévus les 11 et 19 octobre en matinée au centre d’imagerie du pôle médical de Sénart (18, rue Trait d’Union). Remboursés par l’assurance maladie et réservés aux femmes âgées entre 50 et 74 ans, ils seront accessibles sur présentation d’une ordonnance. Toujours le 11 octobre, une grande journée de prévention (9 heures-18 heures) aura lieu au pôle médical de Sénart. Le 16 octobre, la Lieusaintaise, une marche solidaire (6 et 8 km), est également au programme. Le rendez-vous est fixé dans le parc de la mairie à partir de 9 h30 (inscription : 3 euros).

Melun : la ville coorganisera la course/marche solidaire “Tous en Rose“ avec l’Ufolep 77 le 22 octobre. Le départ sera donné place Saint-Jean à 14 h 30 pour une boucle de 6 km. L'Ufolep 77 offre la possibilité de récupérer un tee-shirt aux couleurs de l'événement. Il faudra se rendre à l'espace Saint Jean à Melun le 21 octobre (17 heures-19h30). Inscriptions en ligne via le site HelloAsso ou sur place le 22 octobre (tarif : 5 euros et gratuit pour les - 16 ans).

La Ferté-sous-Jouarre : la ville et l’Association sports et loisirs pour tous (ASLPT) organisent la 5e édition de La Fertoise le 9 octobre au stade du Limon. Deux épreuves seront au programme : une randonnée de 3, 5 km et une course de 5 km. Les départs seront donnés à 10 heures et à 10 h 20 (tarifs : 10 euros et 5 euros pour les 6-17 ans). L’an passé, la somme de 16 000 euros avait été reversée à la Ligue contre le cancer.

Savigny-le-Temple : Cette année encore, le Mammobus réalisera, le lundi 31 octobre, des dépistages gratuits et sensibilisera le public féminin. Une action initiée par l’association Généraction 77. Par ailleurs, toutes les femmes sont invitées à déposer un soutien-gorge jusqu’à la fin du mois au centre social Françoise Dolto ou à la maison de quartier Gaston Variot aux horaires habituels d’ouverture. Cette collecte est organisée par l’association “Plus rose la vie”. Enfin, le “Défi Savignien“ proposera une rando-marche de 12 km intitulée “Au fil de l’eau”, qui reliera les différents plans d’eau de la ville. Départ à 9 h 30, sur le parking de la piscine du stade Jean Bouin (inscription : 06 80 40 35 71).

Meaux : une randonnée pédestre (8 km) est organisée le mercredi 12 octobre. Le rendez-vous est fixé à 14 h 15 à la Plage de Meaux et le départ sera donné à 14 h 30. Les inscriptions s’effectuent dans les différents espaces municipaux (Louis-Braille : 01 83 69 04 00, Charles-Cros : 01 83 69 02 00, Louise-Michel : 01 83 69 04 10 et Louis-Aragon : 01 83 69 03 40).

Le Mée : le comité des fêtes organise le 15 octobre (à partir de 13 heures) une après-midi autour de la sensibilisation sur la détection du cancer du sein. Cette demi-journée débutera par une marche Rose à travers la ville avec cinq points de départ situés dans chaque quartier (participation minimum de 2 euros reversés à la Ligue contre le cancer et à l’hôpital de Forcilles rattaché à la Fondation Cognac-Jay). Un village Rose sera également installé sur le parking du parc Fenez à partir de 13 heures avec plusieurs stands (professionnels de santé, paramédicaux, kick boxing, escrime et danse). Le calendrier "Mée mois en ROSE 2023" sera mis en vente (5 euros) et les bénéfices iront également à la lutte contre le cancer.