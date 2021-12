Octobre rose, tous mobilisés contre le cancer du sein

Près d'une femme sur neuf sera concernée au cours de sa vie, le risque augmentant avec l'âge. Moins de 10% des cancers du sein surviennent avant 40 ans. L'incidence augmente ensuite régulièrement jusqu'à 65 ans. Ceci, associé au fait que la densité de la glande mammaire est moins importante à cet âge, justifie le choix de la tranche d'âge de 50 à 74 ans retenue pour le dépistage organisé.

Après avoir doublé entre 1980 et 2005, l'incidence semble désormais en phase de stabilisation. Plus encourageant encore, la mortalité (nombre de décès/an) n'a, elle, pas augmenté depuis les années 80. Le résultat d'énormes progrès, tant au niveau du dépistage que de la prise en charge médicale de la maladie. Pour preuve, aujourd'hui, plus de 3 cancers du sein sur 4 sont guéris en sachant que tous les types de cancers n'ont pas le même pronostic !

LES OBJECTIFS

Du fun pour « la bonne cause » : organiser un parcours ludique réunissant familles, amis et collègues dans un cadre unique, sain et festif tout en permettant de sensibiliser à l'importance du dépistage du cancer du sein et à la Ligue de récolter des dons. Nul besoin d'être athlète pour participer, la course n'est pas chronométrée !

PROGRAMME

9h30 à 11h00 : arrivée des participants sur le parc des Noues et inscription (2 €) au profit de la Ligue Contre le Cancer. Remise du T-shirt et du ballon rose.

À partir de 10h00 : échauffement/coaching Fitness, animé par Magic Form.

11h00 : top départ de la “Color Run” (5 km). Utilisation de canons à poudre pour marcher ou courir en couleurs.

12h00 : fin du parcours / collation.

Inscriptions sur place : à partir de 9h30, 2 euros au profit de la ligue contre le cancer

Infos : 01 64 70 44 41 / contact.sport@ville-montereau77.fr

Programme non exhaustif des actions

À Champs-sur-Marne

Vendredi 18 octobre de 14h à 18h, place de la Mairie

Stands d'information et de sensibilisation : • Dépistage organisé du cancer du sein • Accompagnement à destination des personnes fragilisées par un cancer • Atelier de sensibilisation sur l'autopalpation des seins • Information sur les traitements et leurs conséquences • Atelier “ nouage de foulard “ • Atelier socio-esthétique • Exposition photo “ douze femmes pour un combat “ • Présentation de “ coussins-coeurs “ pour le confort postopératoire

À Chelles

Vendredi 18 octobre de 18h à 21h, Centre culturel de Chelles

Stands d'information et de sensibilisation : • Dépistage organisé du cancer du sein • Atelier de sensibilisation sur l'autopalpation des seins • Information sur les traitements et leurs conséquences • La patrouille des parapluies roses • Ateliers sport et relaxation

À Lognes

Mercredi 16 octobre , de 14h à 18h, place de laMairie, Esplanade des Droits de l'Homme

Stands d'information et de sensibilisation : Dépistage organisé du cancer du sein • Accompagnement à destination des personnes fragilisées par un cancer • Atelier de sensibilisation sur l'autopalpation des seins • Information sur les traitements et leurs conséquences • Buffet • Promenade autour des étangs d'Ibis

À Noisiel

Vendredi 11 octobre, de 15h à 18h, marché de Noisiel, place Gaston-Defferre​

Stands d'informations et de sensibilisation : Dépistage organisé du cancer du sein • Accompagnement à destination des personnes fragilisées par un cancer • Atelier de sensibilisation sur l'autopalpation des seins • Information sur les traitements et leurs conséquences • La patrouille des parapluies roses • Buffet

Jeudi 17 octobre, de 9h à 12h, MJC/MPT de Noisiel

Conférence thématique “ Octobre Rose “ sur le dépistage organisé du cancer du sein

Information, sensibilisation ! Atelier de sensibilisation sur l'autopalpation des seins • Information sur les traitements et leurs conséquences

à Torcy

Mardi 8 octobre, de 14h à 16h, maison Léo-Lagrange​

Stands d'information et de sensibilisation : Dépistage organisé du cancer du sein • Atelier de sensibilisation sur l'autopalpation des seins • Information sur les traitements et leurs conséquences

Jeudi 10 octobre, de 14h à 16h, OMAC - site de l'Arche Guédon​

Dépistage organisé du cancer du sein

Samedi 12 octobre, de 9h à 12, marché de Torcy, place de la Mairie

Stands d'information et de sensibilisation : Dépistage organisé du cancer du sein • Accompagnement à destination des personnes fragilisées par un cancer • Vélo à smoothies

Samedi 12 octobre, de 9h30 à 19h30, piscine de l'Arche Guédon, place des Rencontres

Les Bonnets Roses, challenge de natation pour les familles, entreprises, clubs sportifs et amies.

Inscriptions sur place ou sur www.facebook.com/nagezpourvotresante​

Ateliers, stands d'information et de sensibilisation : Atelier Aquazen • Atelier d'initiation palme-masque-tuba • Atelier d'apnée statique et dynamique • Séance individuelle de réflexologie plantaire • Séance individuelle d'ostéopathie • Stand de lingerie et maillot de bain postopératoires Amoena • Stand d'information : Dépistage organisé du cancer du sein

Samedi 12 octobre, à prtir de 20h, piscine de l'Arche Guédon, place des Rencontres

Gala de natation artistique (entrée gratuite)