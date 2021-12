Octobre Rose : courez pour soutenir la recherche

Cette manifestation aura lieu à partir de 9 heures à l’Arboretum de Moissy-Cramayel en présence du collectif #MobilisationTriplettes, qui se bat pour faire avancer la recherche contre le cancer du sein et notamment les triplettes métastasiques. Une découverte du Thaï Chi Chuan et une tombola seront également au programme, afin de récolter des fonds. L’objectif est de sensibiliser au dépistage de cette maladie. « En cas de récidive avec métastases, l’arsenal thérapeutique actuel ne permet pas la guérison. La médiane de survie est alors de 14 mois », explique Claude Coutier, co-fondatrice du collectif et elle-même atteinte d’un cancer du sein triple négatif métastatique.

Créé en 2020, #MobilisationTriplettes informe sur ce cancer bien trop méconnu, en rappelant qu’un suivi gynécologique avec une palpation une fois par an est conseillé et ce, dès l’âge de 20-25 ans. Or aujourd’hui, ce dépistage ne concerne que les femmes de 50 à 74 ans. Associé à deux programmes au sein de l’Institut Curie et Gustave Roussy, le collectif espère une avancée dans la prise en charge de cette maladie.

Renseignements et inscriptions :

www.facebook.com/collectifmobilisationtriplettes. Tarif : 5 euros.