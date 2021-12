Observatoire des charges de la copropriété du Grand Paris

Cette première étude à l’échelle du Grand Paris offre un impressionnant volume de données sur les charges de copropriété. Reposant sur des données comptables (et non sur du déclaratif), il inclut 9 352 immeubles et 397 284 lots. A titre d’exemple, pour Paris intramuros l’échantillon représente 15,4 %% des lots de copropriété. En moyenne, 30,3 %% des immeubles ont été construits avant 1918 ; 18,90 %% entre 1918 et 1960 ; 49,8 %% après 1980. Cependant, des disparités existent entre les départements : Paris comporte 60 %% d’immeubles construits avant 1918, contre 3 %% dans l’Essonne. C’est en Seine-Saint-Denis que les immeubles construits entre 1918 et 1960 sont le plus fortement représentés, à hauteur de 26 %% - contre 8 %% dans le Val-d’Oise. Les immeubles construits après 1960 sont plus faiblement représentés à Paris (18 %%) et plus fortement représentés dans l’Essonne (81 %%).

La moyenne du nombre de lots par immeuble nombre de lots par immeuble diffère selon les territoires : les immeubles qui comportent le moins de lots se trouvent dans le Val-de-Marne et Paris (23 et 27,7 respectivement), alors que le Val-d’Oise et les Yvelines sont ceux qui en comportent le plus (44,4 et 37,9). La Seine-Saint-Denis (30,8 lots par immeuble), l’Essonne (32,8 lots par immeuble) et les Hauts-de-Seine (35,3 lots par immeuble) se rapprochent le plus de la moyenne du Grand Paris, établie à 31,8 lots par immeuble, selon notre base.

Un outil d’évaluation d’évaluation unique

En recoupant des données telles que la taille, la localisation, les équipements ainsi que les services, avec le coût des charges, l’Observatoire permet aux professionnels de l’immobilier de la FNAIM du Grand Paris de comparer les charges des immeubles dont ils ont la responsabilité à des biens similaires. Les propriétaires et les locataires disposent quant à eux d’un outil de référence transparent, accessible sur www.lamaisondelimmobilier.org.

« Le premier constat qui s’impose à l’analyse est que le niveau des charges est dépendant de l’implantation géographique de l’immeuble. Le niveau des charges est le plus élevé à Paris sur les postes assurances, salaires et honoraires. Nous constatons une diminution globale des charges au fur et à mesure que l’on s’éloigne de Paris », explique Gilles Ricour de Bourgies, président de la FNAIM du Grand Paris. L’Observatoire des charges de la copropriété du Grand Paris est un outil de vigilance, d’optimisation et d’anticipation des dépenses et des coûts.

Si la moyenne des charges, hors dépenses et charges exceptionnelles, s’établit à 2 083,69 euros/lot dans le Grand Paris, des disparités existent entre les départements. Les charges de copropriété sont les plus élevées à Paris (2 292 euros/lot) puis dans les Hauts-de-Seine (2 093 euros/lot), le Val-de-Marne (2 078euros/lot), la Seine-Saint-Denis (2 016 euros/lot), et enfin le Val-d’Oise (1 951euros/lot). Les Yvelines (1 890 euros/lot) et l’Essonne (1 810 euros/lot) sont les départements où les charges sont les plus faibles.