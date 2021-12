Objectif Action fédère les chefs d'entreprise au cœur du pays Créçois depuis 2011

Vanessa Buzonie (AVB Audit et Conseil) a créé il y a huit ans l'association Objectif Action à Crécy-la-Chapelle, avec Jean-Gratien Blondel (Blondel Avocats) et Ernest Bras (AdgenSii),. Alors chefs d'entreprise et amis depuis de nombreuses années, les trois membres fondateurs testent plusieurs associations mais n'y trouvent pas leur compte. « Elles ne nous satisfaisaient pas sur le plan humain, nous trouvions qu'il était difficile de s'y intégrer en tant que jeune entrepreneur », explique Vanessa Buzonie, qui estime qu'il est important que les nouveaux venus se sentent rapidement à leur aise. « Dès le départ nous avons voulu allier le business à la culture et au sport. Nous avons trouvé que ce serait une bonne façon de lier les membres, d'une façon plus douce et de créer un vrai lien de confiance entre eux », souligne la cofondatrice, qui précise qu'Objectif Action n'impose par exemple pas un quota de recommandations.

L'association s'est aussi construite autour d'une éthique particulière, fondée sur

« des relations humaines responsables et des valeurs exemplaires ». « Nous essayons de respecter au maximum l'environnement, de soutenir des projets locaux », précise Vanessa Buzonie. Le bureau d'Objectif Action a notamment décidé de soutenir une association protectrice de l'environnement récemment créée à Crécy (La Voix Verte). L'association a également fait le choix de minimiser ses déchets, notamment lors de ses réunions (bannissement du plastique) et tient régulièrement des conférences sur le thème du développement durable.

Réservée aux chefs d'entreprise, l'adhésion (200 euros annuel) est ouverte à tous les entrepreneurs du département, la soixantaine de membres est d'ailleurs essentiellement répartie sur le Nord du territoire. « Nous avons des membres de tous secteurs d'activité, avec une bonne partie de services, du bâtiment, un peu d'industrie, des professions libérales, donc des structures plutôt de type TPE-PME », détaille Vanessa Buzonie. « Nous acceptons aussi les porteurs de projets le temps de leur immatriculation. Dans ce cas, l'adhésion est de 100 euros ». Objectif Action est partenaire du Pays Créçois, qui prête « gracieusement » ses locaux à l'association pour ses différents rendez-vous.

Un territoire préservé

« A mon sens, le territoire manque quelque peu de dynamisme en termes de création d'entreprises, par manque de locaux d'activité », souligne Vanessa Buzonie, ajoutant qu'il n'y a pas non plus de « pépinière pour les petites structures ». Le territoire est toutefois presque entièrement fibré, ce qui peut constituer un atout pour les télétravailleurs. « Beaucoup de chefs d'entreprise habitent dans le secteur, nos communes sont très agréables à vivre. Mais faute de locaux, les entreprises les plus importantes iront plutôt s'installer du côté de Bailly-Romainvilliers, Magny-le-Hongre ou encore Serris ».

L'association anime par ailleurs des débats-conférences ouverts à tous (30 euros pour les non-membres) chaque mois « afin de répondre aux problématiques quotidiennes des entrepreneurs ».

A suivre, notamment, le 3 octobre, un événement sur le thème de “l'optimisation de votre patrimoine”, à Crécy-la-Chapelle.