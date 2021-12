Nuit des entrepreneurs 2020 : réservez votre soirée du jeudi 24 septembre

Chaque année, la soirée rassemble entre 200 et 300 chefs d'entreprises, porteurs de projets, institutionnels et curieux. Cette année, elle sera animée par Louis François de Faucher, comédien, avec comme thème « Mission Entreprendre » .

Voici son programme :

- Plénière de pitchs des lauréats (leur mission, leur histoire) et membres de l'association : embarquez dans la Mission Entreprendre et découvrez l'histoire de nos entrepreneurs

- Salon des entrepreneurs et des partenaires : venez voir leurs produits et services

- Buffet et cocktail d'échange par Altermarché, traiteur écoresponsable



Les lauréats :

-TinyBird, confiserie de bonbons 100% naturels et sains, les bons becs Juliette SABATIER, Lise MAILLIARD

-Civilinc, Plateforme digitale de mutualisation de matériel entre collectivités et communes. Anne-Lise BROUSTE, Benjamin HUMMLER

-Royalti, Financement alternatif pour les entreprises et start-ups en royalties, basé sur le partage de chiffre d'affaires, pour faciliter vos relations business Andrea BENCELOVA, Adrien DEHELLY

-Mon Petit e-commerce, Plateforme e-commerce pour soutenir les petits commerçants de proximité Nathalie et Alain COHEN

-Oh Cinq Sens, Conception et commercialisation de produits et services innovants pour une table multisensorielle Stéphane De BERGEN

-Mokaya, La start-up mêle les technologies de design et d'impression 3D pour créer des chocolats d'exception 100% sur-mesure. Geoffrey TAIEB, Yoann MAIRE

-Maison & Services Melun: Maison et Services est une marque spécialiste des services à domicile pour le particulier (jardinage, ménage …) Christel Brangé

-Connect, Entreprise d'ingénierie en solutions nélectriques, automatisme, contrôle, commande, instrumetation … Florent LECLUSE



-Bel Honoré : Bel Honoré réenchante l'Art d'Offrir en proposant un tissu cadeau éthique et réutilisable Amandine de KESLING

-L2G, Importateur et Distributeur de produits de qualité en Droguerie Parfumerie Hygiène, jardineries et E-commerce Valérie LUAP, Nadia LECOURSONNAIS, Frédéric GUERINEAU

-L'Instant, Brasseur de bière artisanale, complexes mais accessibles à toutes et à tous Benoît FLEURET, Cédric BROTTIER

UPTOGO, site d'annonces automobiles premium et sportives Didier LE QUEMENER, Amaury PEYROT

-Second dégré, Microbrasserie de production des bières artisanales Nicolas BONNIOT, Ludwig MEIGNAT

HRS, Reconstruction des compresseurs frigorifiques Christophe PLOUX

-La mie Câline Enseigne de produits de boulangerie et de restauration rapide. Thomas JEULAND

-DAPS, société de mécanique de précision spécialisée dans la fabrication de pièce unitaire ou de petites séries. Thierry CHABROULLET

Le Réseau Entreprendre Seine-et-Marne regroupe cent chefs d'entreprises locaux et plus de 14 000 dirigeant au niveau international. Il a pour objet d'accompagner les entrepreneurs (créateurs et repreneurs d'entreprise) à fort potentiel de création et maintien d'emplois, afin de dynamiser l'économie locale des territoires et l'entraide des chefs d'entreprises avec :

• un prêt d'honneur pour renforcer leur apport personnel et ainsi lever plus de fonds auprès des partenaires financiers (accompagnement financier)

• un mentorat de deux ans avec un chef d'entreprise expérimenté du territoire pour les épauler dans leur projet (accompagnement individuel

• un club d'entrepreneurs afin de créer du lien, du codéveloppement et des ateliers avec des experts (accompagnement collectif)



Infos pratiques:

• Entrée gratuite sur inscription : https://www.helloasso.com/

• Soirée de 18h30 à 22h30, à la Salle l'Escale, à Melun (77 000, Avenue de la 7ème division Blindée Américaine)

• Page Linkedin « Réseau Entreprendre Seine & Marne » : https://www.linkedin.com/company/11118225

• Site web : https://www.reseau-entreprendre.org/seine-et-marne/

• Contacts : 06 04 59 96 64 – seineetmarne@reseau-entreprendre.org