Nuit de la Saint-Sylvestre : 16 permis de conduire retirés

Les 46 militaires de l’Escadron départemental de sécurité routière (EDSR) n’ont pas chômé dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier, entre une heure et cinq heures du matin. Ces gendarmes ont, en effet, confisqué 11 permis de conduire, tandis que cinq autres permis ont été retirés par leurs collègues de Melun et de Fontainebleau. Les points de contrôles étaient situés sur la RD 607, à Barbizon, sur la N 3, àCharmentray, sur la RD 406, à Coutevroult, ainsi qu’à Guignes et à Nangis. Au total, 1 200 contrôles routiers ont été effectués.

Alcoolémie supérieure à 0, 8 grammes par litre de sang (14 cas) et consommation de stupéfiants (deux cas) ont constitué les motifs de ces retraits de permis. Les automobilistes verbalisés comparaîtront prochainement devant les juges du tribunal correctionnel. Dans le même temps, 21 autres conducteurs ont écopé d’une amende de 135euros (ramenée à 90 euros) et d’un retrait de six points pour des alcoolémies non délictuelles.

Aucun accident grave

Si les gendarmes n’ont pas chômé, leurs collègues de la police nationale ont eu moins de travail et n’ont pas eu besoin de retirer des permis de conduire. Le gros point positif de cette nuit du Nouvel An aura été l’absence notable d’accidents de la circulation. Même satisfaction en ce qui concerne les dégradations et les interpellations : huit voituresincendiées,trois feux de poubelles, aucun tir de mortier et seulement 19 personnes placées en garde à vue. Une nuit festive plutôt calme finalement.