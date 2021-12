“Nuit de l'Orientation” 100 % digitale le 6 février

LDans le cadre de l'opération nationale « Les Nuits de l'Orientation », la CCI 77 organise, en effet, le samedi 6 février, de 16 heures à 22 heures, sa 13e “Nuit de l'Orientation”. Crise sanitaire oblige, cette manifestation se déroulera en ligne pour la première fois sous la forme d'un salon 100 % virtuel, mais elle restera ludique et conviviale.

Sur la plateforme en ligne de l'événement (www.nuitdelorientation77.fr), le visiteur pourra se déplacer sur cinq espaces virtuels (Métiers, Multimédia, Alternance, Conférences et Orientation) et se rendre sur des stands partenaires où l'attendront des spécialistes de l'orientation, des chefs d'entreprise et des salariés. Il lui sera également possible de tchater en direct avec des professionnels et de discuter en live par visioconférence. Des conférences thématiques lui seront accessibles.