NPRU : 30 millions d'euros investis à Torcy

« Cette convention pluriannuelle de renouvellement urbain représente un formidable accélérateur financier qui va nous permettre de transformer définitivement et en profondeur l'Arche Guédon au service de ses habitants, actuels et futurs », a lancé d'emblée le maire de Torcy, Guillaume Le Lay-Felzine. La ville, comme la communauté d'agglomération Paris-Vallée de la Marne, ont été particulièrement mobilisés sur ce projet d'envergure qui permettra d'achever, à terme, la rénovation urbaine et la requalification de ce quartier classé en politique de la ville.

Cette convention grave dans le marbre le partenariat noué entre les nombreux partenaires privés et publics dans le cadre de ce projet commun de renouvellement urbain, que d'aucuns qualifient « d'ambitieux ». En effet, au total, plus de 30 millions d'euros seront investis, dont 4,5 millions de subventions, par les différents opérateurs du projet. Déconstructions, reconstructions, création de logements en accession à la propriété, nouvelles boutiques commerciales, nouveaux espaces publics, nouvelles voies de circulation… « Le quartier va littéralement s'ouvrir », a constaté Julien Denormandie lors de sa visite avec les élus locaux.

Paul Miguel, président de la communauté d'agglomération Paris-Vallée de la Marne, a salué l'ensemble des signataires, « fortement engagés pour l'amélioration du cadre de vie et du cadre bâti en s'impliquant dans le renouvellement urbain du quartier de l'Arche Guédon ». L'élu a rappelé que la signature de cette convention pluriannuelle de renouvellement urbain, permettait « de poursuivre les efforts consentis depuis plusieurs années, au service d'une amélioration profonde et durable du quartier et de la qualité de vie de ses habitants. »

De son côté, le maire de Torcy, Guillaume Le Lay-Felzine, a insisté sur le fait que « cette convention de renouvellement urbain » était « l'opportunité de faire franchir à l'Arche Guédon une nouvelle étape décisive ». « Au-delà de ces différents chantiers, la portée de cette convention pluriannuelle est déterminante dans la mesure où elle prend appui sur une vie de quartier de chaque instant, portée par des femmes et des hommes déterminés qui agissent au quotidien au service de l'intérêt général », a-t-il conclu, en citant l'ensemble des acteurs publics, associatifs, éducatifs et bénévoles.