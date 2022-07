Noyades domestiques : les gestes à adopter

Des gestes simples doivent être adoptés pour plus de sécurité, surtout lorsqu’il y a la présence d’enfants. Tout d’abord, il faut sécuriser la piscine en l’équipant d’un matériel normalisé (barrière, alarme sonore de piscine, couverture ou abri de piscine). Une surveillance permanente est également nécessaire en restant à proximité de l’enfant lorsqu’il joue au bord de l’eau et en se baignant avec lui lorsqu’il est dans l’eau. Quand il y a plusieurs enfants, le mieux est que chaque enfant soit surveillé par un seul adulte.

Il faut lui apprendre à nager le plus tôt possible, prévoir aux abords de la piscine une perche, une bouée et un téléphone pour alerter les secours en cas de besoin. Après la baignade, sortir les jouets que l’enfant pourrait vouloir attraper et remettre en place l’équipement de protection. Enfin, les enfants doivent être munis d’un équipement de marquage CE (brassards, maillot de bain à flotteurs ou bouée adaptée à leur taille).

Il faut savoir qu’un enfant peut se noyer sans bruit en moins de trois minutes dans 20 cm d’eau.