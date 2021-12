Novembre, mois sans tabac

Si vous avez envie d'arrêter de fumer, ce dispositif est fait pour vous. Il a été conçu pour vous encourager et vous soutenir au quotidien. Il suffit juste de vous rendre sur le site dédié « Tabac Info Service », afin de commander gratuitement le nouveau kit d'aide à l'arrêt. A l'intérieur, un programme d'accompagnement d'une durée de 40 jours vous attend. Des tabacologues experts sont également à votre écoute au 39 89*. L'application mobile e-coaching (à télécharger gratuitement) et une communauté Facebook sont également disponibles. Vous y découvrirez un programme d'e-coaching personnalisé, des conseils de tabacologues, des astuces, des mini-jeux, des vidéos de soutien et suivi des bénéfices de l'arrêt au quotidien.

*Service gratuit + coût de l'appel (du lundi au samedi de 8 heures à 20 heures).