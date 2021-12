Nouvelle salle d'examen du Code de la route à Meaux

Reconnu par les Autorités publiques comme tierce partie indépendante de confiance dans le secteur du contrôle et des tests, et engagé dans la sécurité routière depuis plus de 20 ans, SGS a obtenu l'agrément du ministère le 23 mai dernier pour faire passer l'examen du Code de la route.

Par le biais de sa nouvelle plateforme interactive, ObjectifCode, SGS France offre là aussi aux candidats de la France entière la possibilité de s'inscrire, soit en candidat libre, soit via leur auto-école, d'un simple clic sur le site www.objectifcode.com.