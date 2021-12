Nouvelle résidence services à Magny-le-Hongre

Pour la première fois, en effet, les investisseurs seront représentés, auprès de l’exploitant, par un interlocuteur unique : Cerenicimo Asset. C’est un gage de sécurité pour chacun des propriétaires qui aura ainsi l’assurance de voir ses intérêts bien défendus pendant toute la durée de son placement.

La résidence d’habitation meublée avec services « La Boiserie », construite en 1992 et cédée en 2003 à un investisseur institutionnel, est située sur la commune de Magny-le-Hongre, à 8 minutes du célèbre parc d’attractions. Entièrement rénovée et restructurée par son propriétaire actuel (les travaux se sont achevés fin juillet 2014), elle comprend 553 logements (des studios de 19 m² à 34 m²) répartis dans 13 immeubles, ainsi que 222 parkings et neuf locaux à usage de service. L’ensemble a été pris à bail par Euro Disney Associés SCA, exploitant de la résidence. Le bail, qui a pris effet le 29 août 2014, est d’une durée de 12 ans fermes, renouvelable par période de 9 ans. Le loyer, payable trimestriellement, est indexé et contractuellement ne peut pas baisser lors de son renouvellement.



Les saisonniers du parc d’attraction



La résidence vise une clientèle spécifique : les saisonniers du parc d’attraction. Pour mémoire, rappelons que Disneyland Paris est la 1re destination touristique européenne avec plus de 275 millions de visiteurs, qu’il emploie près de 15 000 salariés sur le parc et plus de 20 000 emplois sur le seul département de Seine-et-Marne.

En faisant l’acquisition d’un logement dans la résidence services La Boiserie, l’investisseur devient (par subrogation) loueur de son lot à la société preneur à bail de la résidence, Euro Disney Associés SCA. Jusque-là, le schéma est assez classique. Ce qui est nouveau, c’est que chaque investisseur donne également un mandat à Cerenicimo Asset, société spécialisée en asset management. Cerenicimo Asset aura ainsi en gestion l’intégralité des lots (logements privatifs et locaux à usage de service) de la résidence. Son rôle est de garantir et faciliter les relations entre le preneur et tous les investisseurs, individuellement ou à travers le syndicat de copropriété. A ce titre, il sera l’interlocuteur exclusif entre Euro Disney Associés SCA et les propriétaires.

Cerenicimo Asset aura notamment pour mission la collecte des loyers auprès de l’exploitant et sa distribution entre les investisseurs ; le remboursement aux propriétaires des frais qu’ils ont exposés (taxes, impôts…) pris en charge contractuellement pas l’exploitant ; le suivi de la bonne exécution du bail et l’accompagnement des investisseurs lors du renouvellement du bail.



Des revenus locatifs immédiats



Les appartements de la Boiserie sont proposés à partir de 122 000 € HT mobilier inclus, une enveloppe très attractive compte tenu de l’emplacement et des qualités intrinsèques de la résidence. Du fait de la rénovation complète de la résidence, l’acquéreur bénéficie de frais de notaire réduits, comme lors d’un achat dans le neuf.

Le rendement est de 4,3 %% HT/HT, une performance élevée pour un support immobilier francilien, d’autant que certaines charges, comme la taxe foncière, sont supportées par l’exploitant. La prise à bail par Euro Disney Associés SCA à compter du 29 août 2014 permet aux investisseurs de bénéficier de loyers dès la signature de l’acte de vente.