Nouvelle résidence pour seniors autonomes à Pringy

Cette nouvelle résidence de Pringy comprend 37 maisons, 30 appartements et un Club House ouvrant sur une large terrasse, une piscine chauffée et un boulodrome. Elle est implantée sur un terrain de 25 457 m2, au cœur du Parc naturel du Gâtinais, à proximité de Fontainebleau, de Vaux-le-Vicomte de Barbizon et de Melun.

Toutes les villas, du T3 de 65 à 91 m2 au T4 de 105 m2, sont de plain-pied et traversantes. Elles disposent de deux terrasses, d’un jardin à usage privatif et d’un parking. Les appartements du T1 au T3 sont dotés d’un balcon ou d’une terrasse et pour certains d’un parking. Le Club House, avec tables de jeux et billard, est le lieu de rencontre et de partage. Une animatrice propose chaque jour des activités différentes : atelier de théâtre de peinture ou de danse, loisirs créatifs... Le gardien-jardinier, logé sur place, veille sur la résidence et assure l'entretien des espaces verts et des parties communes. La vente est destinée aux seniors-occupants mais également aux investisseurs qui répondent ainsi à la demande croissante de locations. Tarifs : Le montant des charges de copropriété est en moyenne de 163 €.