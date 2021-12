Nouvelle Place au blé à Montereau

Avec ses anciennes bâtisses et ses commerces de proximité, la Place du marché au blé symbolise à merveille la douceur de vivre à la Monterelaise. Un joyau que la municipalité souhaite revaloriser à travers un programme de travaux qui a démarré le 6 juillet.

Il s’agit de réaménager d’ici à la fin de l’année le lieu dans sa globalité, à commencer par le revêtement qui alternera dalles de pierre naturelle et pierre de Souppes, puis la partie centrale en enrobé ocre dont la forme en grain de blé offrira un clin d’œil à l’histoire marchande de la célèbre place. La réfection et l’enfouissement des réseaux ainsi que la reprise complète de l’éclairage public feront aussi partie du chantier.

En outre, la place sera rendue piétonne et pourra accueillir différents types de manifestations. Des places de stationnement minute seront aménagées aux extrémités et pourront être remplacées ponctuellement par des zones de livraison grâce aux bornes «arrêt minute ». Le mobilier urbain (bacs à arbres, bancs et corbeilles) sera installé en cohérence avec le mobilier existant en centre-ville. Après le démarrage de l’opération «Cœur de Ville» rue Edmond Fortin, voilà une nouvelle opportunité de redynamiser le centre de Montereau.