Nouvelle ligne 16 du Métro NGE et Salini Impregilo remportent un nouveau marché

La Société du Grand Paris vient d'attribuer le lot 2 de la Ligne 16 au Nord Est de l'Ile-de-France, reliant Aulnay à Chelles. Ce projet représente à ce jour l'un des cinq plus importants lots de travaux du Grand Paris Express, notamment en termes de souterrains. Le partenaire de NGE sur cette opération est le leader italien des travaux publics, Salini Impregilo, spécialiste mondial de ces travaux souterrains.

D'un montant de 719 millions d'euros et d'une durée de 63 mois, ce projet constitue une partie majeure de la Ligne 16 du super métro. Cette dernière est stratégique pour la Seine-Saint-Denis, puisqu'elle desservira le département et permettra une connexion rapide avec le réseau de transport de la capitale.

Avec l'excavation de plus de 11 km, avec deux tunneliers, la construction de quatre gares et 11 ouvrages annexes, ce chantier sollicitera les différentes expertises du groupe : travaux souterrains, génie civil, terrassements, parois moulées et autres fondations, injections de sol, topographie auscultation.

Pour Orso Vesperini, directeur général adjoint de NGE, « Trois facteurs déterminants expliquent en grande partie le succès de NGE sur le Grand Paris Express : notre démarche multimétiers - consistant à offrir un dispositif complet d'expertises pilotée par un interlocuteur unique au service du client. Notre capacité à embaucher en CDI, à former des milliers de nouveaux collaborateurs dans la même année dans un contexte de pénurie des ressources, et l'esprit innovant qui nous caractérise. »