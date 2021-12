Nouvelle campagne radio des notaires

Cette campagne, réalisée par l’agence Lane, s’articule autour de trois spots de 30 secondes chacun. Chaque spot vise un public précis : les jeunes (25-35 ans), les seniors (45 ans et +) et les chefs d'entreprise.

Dans chacun des cas, une scène de la vie quotidienne vient démontrer, sur un mode dynamique et un ton humoristique les avantages à anticiper et à se rendre chez un notaire pour éviter les aléas de la vie. Le premier spot explique ainsi l’avantage de rédiger un testament pour les couples pacsés, le deuxième l’intérêt d’anticiper sa succession et, le troisième, l’avantage pour les entrepreneurs, de protéger leurs biens personnels.

Les trois ambiances sont différentes, mais dans chaque spot l’on retrouve :

- un mot clé commun : la tranquillité,

- un message commun : les notaires, ils pensent à tout, ils pensent à nous et ils pensent à demain

- une signature commune : avec un notaire, tout est clair.

Six spots par jour et par station seront diffusés en moyenne sur France Inter, Europe 1, RTL, RTL 2, Fun, Virgin, Les Indés, Nova et TSF Jazz.