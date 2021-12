Nouvel entrepôt METRO à Vaux-le-Pénil

Déjà présent à Meaux et Evry, Metro va ouvrir un nouvel entrepôt d'une surface de près de 1 500 m2 le 26 septembre prochain à Vaux-le-Pénil, rue de la plaine de la Croix Besnard. Près de 1 700 clients potentiels situés dans le Sud du département pourront ainsi découvrir 7 000 références, dont plus de 10 % en produits locaux et régionaux.