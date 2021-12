Covoiturage77.fr est le site de référence spécialement prévu pour faciliter les transports des Seine-et-Marnais en alliant économie, écologie et convivialité.

En plus de la mise en relation des covoitureurs, grâce à sa nouvelle plateforme, vous pourrez désormais réserver votre place pour le trajet de votre choix. Le site est désormais plus pratique, plus convivial, et s’oriente aussi davantage vers des trajets domicile – travail / études.