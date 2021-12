Notre-Dame de Paris : la Walt Disney Company s'engage à verser 5 millions de dollars

La société Walt Disney a annoncé le 17 avril dernier vouloir consacrer cette somme à la reconstruction de la cathédrale, suite à " l'incendie dévastateur qui a sévèrement endommagé le monument historique cette semaine ". " Notre-Dame est un symbole d'espoir et de beauté qui a défini le coeur de Paris et l'âme de la France pendant des siècles, inspirant respect et révérence pour son art et son architecture et pour sa place durable dans l'histoire humaine. La Walt Disney Company se tient aux côtés de nos amis et voisins de la communauté, offrant un soutien sincère ainsi qu'un don de 5 millions de dollars pour la restauration de chef-d'oeuvre irremplaçable ", déclare Robert A. Iger, président du conseil et chef de la direction de Walt Disney.