Normal, l’enseigne danoise, arrive à Claye-Souilly

Après le centre commercial Bay 2 deCollégien,Westfield Carré Sénart de Lieusaint et Val d’Europe deSerris, c’est au tour du centre deshopping Les Sentiers de Claye-Souilly d’accueillir l’enseigne danoise Normal. L’ouverture officielle s’est déroulée le 17 décembre.

Neuf ans après sa création, ce détaillant en produits de marque dans le domaine des soins corporels, du maquillage, des snacks et des produits ménagers compte plus de 380 magasins au Danemark, mais aussi en Norvège, en Suède, aux Pays-Bas, en France et en Finlande. Avec cette nouvelle ouverture à Claye-Souilly, le discounter danois compte désormais 80 magasins dans l’Hexagone.

Des prix fixes et bas

L’enseigne propose des produits de marque à des prix fixes et bas, souvent inférieurs aux prix du marché, ainsi qu’un réassort permanent (3 000 articles). Mais son concept constitue surtout une expérience d'achat différente. Tous les magasins possèdent, en effet une disposition unique en forme de labyrinthe qui invite les clients à partir à la chasse au trésor de produits connus ou inconnus.

La chaîne de magasins danoise, qui fêtera son 10e anniversaire en avril 2023, prévoit un vaste processus d'expansion en France. De nombreux baux sont, en effet, en cours de négociation. « Notre première année en France a été une expérience très positive et les clients nous ont réservé un très bon accueil. Nous sommes impatients de présenter notre concept dans encore plus de magasins en région parisienne », confirme Torben Mouritsen,président directeur général de Normal.

Route Nationale 3, Claye-Souilly (77). Ouverture du lundi au samedi (10 heures-20 heures) et le dimanche (10 heures- 19 heures).