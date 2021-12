Nonville : des mesures d'odeurs imposées au site Bridgeoil

Ces plaintes perdurent, malgré les mesures mises en place par l'exploitant pour traiter les composés soufrés de la plateforme. Thierry Coudert, le préfet de Seine-et-Marne, a donc décidé d'imposer à l'exploitant la réalisation de mesures et analyses d'odeurs. En cas d'impact olfactif avéré, Bridgeoil devra mettre en œuvre toutes les actions nécessaires à la prévention de ces nuisances.

Le site Bridgeoil regroupe une installation de stockage de pétrole et une concession de deux forages pétroliers. Cette concession a fait l'objet d'une demande d'extension et de création de dix forages pétroliers supplémentaires, mais le commissaire enquêteur a rendu un avis défavorable. Le dossier doit désormais passer en Conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST).