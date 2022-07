Noisiel valorise ses talents

Après le succès enregistré en 2021, la campagne “Noisiel Talents” effectue son retour durant tout ce mois de juillet, afin de mettre en avant plusieurs de ses habitants au parcours inspirant. Après un appel à candidatures lancé au printemps, 17 personnes ont été retenues pour être représentés durant la campagne d’affichage. Elles ont été ensuite photographiées dans leur univers, évoquant leur talent. Ces clichés sont affichés jusqu'au 31 juillet sur tout le territoire de Noisiel. Une belle manière de valoriser ceux et celles qui donnent une belle image de la ville.

Les talent à l'honneur

Mohamed Amiche (chercheur au CNRS),

Blaise Ba (acteur et réalisateur),

Christelle Belloni (chanteuse),

Vanessa Belloni (artiste),

Nicole Demeester (écrivaine),

Moussa Diarra et Zakarya Diabira (créateurs de prêt-à-porter streetwear),

Mamé Diarra (danseur et chorégraphe),

Johan Fasquelle Kozjan (fondateur d'une boutique en ligne vintage),

Charlotte Feret (céramiste),

Sara Khallaf Wasel (fondatrice d'une marque de prêt-à-porter féminin),

Laetitia Kwok (chanteuse),

Fabienne Mayoute (naturopathe),

Alain Saadoun (professeur de kung-fu),

Chikila Sarwar (créatrice d'objets éco-responsables),

Alicia Walcott (enseignante), Youbai Xu (restauratrice).