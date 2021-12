Noisiel : Une résidence Studefi ouverte par CDC Habitat/Efidis

Une résidence étudiante nommée Clémence Royer va ouvrir en septembre à Noisiel, allée du 12 février 1934. Elle comprend 230 appartements (studios) d'une surface habitable moyenne de 20 m². Les loyers sont compris entre 340 et 420 euros par mois. Située près de l'Université Paris-Est Marne-la-Vallée, elle est l'une des premières résidences labellisées BBCA (bâtiment bas carbone) en France. Cette distinction vise à réduire d'un tiers les émissions de CO2 tant lors de sa phase de construction que d'exploitation. Cette résidence offrira aux étudiants une isolation acoustique et thermique performante (performance énergétique “RT 2012 -10%” et de l'eau chaude sanitaire produite à 30 % par énergie renouvelable). Au total, à la rentrée 2018, Studefi gère 3 900 logements en Île-de-France.