Noisiel : une pétition en faveur du maintien de la police nationale

Pour accueillir cette antenne de police, un local, situé au coeur du quartier du Luzard et appartenant à la ville, a été identifié. La municipalité s'est engagée à réaliser, à ses frais, les travaux nécessaires et à mettre ce local à disposition des policiers à titre gracieux. Elle a également promis de créer des places de stationnement à proximité.

Après une première réponse encourageante du ministère de l'Intérieur, la mairie n'a plus de nouvelles depuis plus d'un an, malgré plusieurs relances. Pourtant très mobilisée sur les questions de sécurité (renforcement des effectifs de la police municipale et mise en service d'un système de vidéoprotection), la municipalité de Noisiel espère être finalement entendue.

Pétition disponible sur le site change.org : http://chng.it/XjXS8kxCdd