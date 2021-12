Noisiel se mobilise pour le Téléthon

Pour les habitants de Noisiel, ce sera l’occasion de faire des dons au profit de l’AFM-Téléthon. Côté programme, une soirée dansante est organisée le 3 décembre (19h-23h) au Pôle culturel Michel Legrand avec une participation de 5 euros minimum.

D’autre part, un spectacle de marionnettes de dix minutes sera proposé toutes les heures à l’espace café du Pôle culturel (19h30-22h30). Restauration légère assurée par l’Association culturelle comorienne du Val Maubuée (5 euros minimum). Le 4 décembre (10h-17h), au gymnase du Cosom, aura lieu le Prox’Raid Aventure, des activités sportives et citoyennes dédiées à la jeunesse (11-25 ans) et encadrée par des policiers. Les dons seront libres. Autres animations les 4 et 5 décembre : braderie solidaire (9h-16h) avec les associations Totems et Djamma-Djigui, stand de sophrologie pour les enfants, marché de producteurs (9h-18h et aussi le 5 décembre, 9h-13h, salle polyvalente et sportive de la Ferme-du-Buisson), massages bien-être (10h-18h, 5 euros minimum), réflexologie plantaire (14h-18h, 5 euros minimum), vente de livres (10h-18h), démonstrations de Vovinam et d’Aïkido, tournoi de tennis de table, roller, vélo et trottinette (participation : un euro minimum).