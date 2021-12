Noisiel participe aux Journées européennes du patrimoine

Depuis le 13 septembre, la ville de Noisiel est à l'heure des Journées européennes du patrimoine. Le hall de la mairie accueille, en effet, l'exposition “Noisiel aux Expos“ jusqu'au 30 septembre. Celle-ci raconte comment les industriels chocolatiers Menier ont su valoriser leur marque lors des expositions universelles et offrir aux Noisiéliens l'occasion de participer à ces événements. L'accès est libre aux horaires d'ouverture de l'Hôtel de ville et durant tout le week-end de 10 heures à 18 heures. Des visites guidées de la cité ouvrière sont également au programme. Les visiteurs pourront découvrir l'histoire sociale et l'originalité de ce quartier conçu à la fin du XIXe siècle pour loger les ouvriers de la chocolaterie Menier, véritable fleuron de l'architecture industrielle. Rendez-vous place Gaston-Menier et réservation obligatoire auprès du service Patrimoine et Tourisme de Noisiel.

Enfin, des animations participatives et des jeux créatifs autour du patrimoine seront proposés aux petits et grands.