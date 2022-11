Noisiel : Marion Fouilland-Bousquet, nouvelle directrice de la Ferme du Buisson

La Ferme du Buisson, à Noisiel, a une nouvelle directrice. Marion Fouilland-Bousquet, qui occupait précédemment les mêmes fonctions à Narbonne (scène nationale), a été nommée à la tête de l’établissement public de coopération culturelle sur proposition unanime du jury.

La nouvelle directrice va proposer un nouveau cap, plaçant la scène nationale de Marne-la-Vallée à l’avant-garde des transformationssociales et environnementales, afin qu’elle devienne une force motrice de son territoire.

Priorité à la jeunesse

Ouvert et généreux, son projet s’inscrit dans l’histoire du lieu et son rapport au territoire. Il est organisé autour d’un axe artistique singulier croisant les arts de la scène et le cinéma avec la création du festival “Théâtre et Cinéma“.

Enfin, la jeunesse sera l’une de ses priorités. Deux projets seront notamment mis en avant : le mentorat de professionnels auprès des jeunes et la création d’un dispositif d’éducation à l’information et auxmédias à l’attention des collèges et des lycées du territoire en collaboration avec Live Magazine. Le but est de favoriser la mixité sociale et l’égalité des chances.