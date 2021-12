Noisiel : des personnes âgées et fragiles reçoivent déjà des masques en tissu

Après avoir lancé un appel à la fabrication bénévole de masques en tissus lavables et réutilisables, les premiers masques disponibles ont été distribués aux personnes âgées et fragiles. Les Noisiéliens se sont en effet montrés performants, réalisant plus de 1000 unités en quelques jours.

Ces premiers masques ont plus précisément échus aux habitants de la résidence pour personnes âgées La Pergola, une structure gérée par le centre communal d'action sociale, ainsi qu'aux seniors et personnes handicapées isolés inscrits sur le fichier de veille dédié.

La municipalité précise que l'opération va se poursuivre dans les prochains jours, avec une distribution d'un masque à chaque senior inscrit sur le fichier du centre communal d'action social (soit près de 1200 bénéficiaires). La Ville préviendra les personnes concernées par courrier afin qu'elles puissent se déplacer à l'une des permanences de distribution prévues à l'Hôtel-de-Ville le vendredi 24 avril de 9 h à 12 h, ainsi que les lundi 27 et jeudi 30 avril de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h.

Les élus et agents de la Ville de Noisiel, qui prennent part à ces distributions, doivent permettre l'octroi d'un masque lavable à chaque habitant de la commune d'ici le 11 mai. Pour atteindre cet objectif, la municipalité prend en compte toutes les possibilités.

Quelque 16 000 masques en tissu ont été commandé, ainsi que plusieurs litres de gel hydroalcolique. La Ville pourra également compter sur la commande de masques en tissu initiées par le Département et sur la possibilité offerte par la région d'adhérer à une central d'achat qui donne accès à des fournisseurs disposant de stocks.