Noisiel : les ministres Béchu et Beaune évoquent les mobilités du quotidien

Le Conseil national de le refondation (CNR), instance créée par le président Macron, a lancé son premier atelier consacré aux transports et plus particulièrement aux mobilités du quotidien. Ce sont Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, et Clément Beaune, ministre délégué chargédes Transports, qui ont ouvert le bal avec cette première session de travail. Ils ont été accueillis par des élus locaux et des acteurs mobilisés sur la question.

« Former mieux et plus vite »

Les deux ministres ont ainsi visité les ateliers du Campus de la RATP, à Noisiel. Ils ont pu notamment échanger avec des salariés et des alternants de la RATP formés aux métiers transverses du groupe. « Plus que jamais, nos grands services publics doivent former mieuxet plusvite pour soutenir nos transports publics qui comptent des métiers en forte tension », a déclaré Clément Beaune. « Le chaînon entre les stratégies de décarbonation et la planification écologique, ce sont ces ateliers du CNR. Ils vont nous permettre, en réunissant tout le monde, de mettre en œuvre des solutions le plus vite possible », a affirmé, de son côté, Christophe Béchu.