Noisiel : le PULP Festival annulé

Pour la deuxième année consécutive, le rendez-vous de la bande dessinée au croisement des arts est annulé en raison du contexte sanitaire. Sans visibilité sur la réouverture des lieux culturels, il n'est pas possible d'envisager la mise en place de cet événement majeur de la saison de la Ferme du Buisson.

Le rendez-vous est déjà fixé en avril 2022 pour une édition riche et joyeuse. On pourra notamment y découvrir une grande exposition consacrée aux oeuvres intimes de Lorenzo Mattotti. En lien avec les oeuvres qui composent cette exposition intitulée « Obsessions », un livre, « Rites, rivières, montagnes et châteaux », s'apprête à paraître aux éditions Actes Sud le 7 avril.