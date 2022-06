Noisiel : le projet de la chocolaterie Menier contesté

Le projet urbain, concernant le site de la chocolaterie Menier et défendu par Linkcity (mandaté par Nestlé France, propriétaire des lieux), est contesté par la mairie de Noisiel. Celle-ci a constitué un comité consultatif, dont la première réunion a rassemblé près de 150 habitants. Ces derniers ont relevé plusieurs points de blocage comme le nombre de logements, le stationnement, les flux de circulation ou encore les risques d’inondation. Ce comité comprend des représentants associatifs du quartier, des présidents de conseils syndicaux, des membres d’associations de parents d’élèves et des élus, actuels et anciens. Deux autres sont prévues le 27 juin et le 8 juillet. Une page web a été créée sur le site de la ville (www.ville-noisiel.fr), afin de suivre le travail du comité et l’évolution du projet, de même qu’une adresse e-mail dédiée (chocolaterie@mairie-noisiel.fr).