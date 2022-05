Noisiel : le conseil municipal d’enfants fête ses 30 ans

Le conseil municipal d’enfants de Noisiel fêtera ses 30 ans d’existence en novembre prochain lors d’une semaine spéciale. Actuels élus et anciens membres, animateurs et partenaires seront présents. Plusieurs animations seront prévues. Le 17 novembre auront lieu des élections dans les classes de CM2 pour le renouvellement partiel du conseil. Le 18 novembre, une soirée dansante sera organisée pour cette même tranche d’âge au pôle culturel de Noisiel. Le 19 novembre sera consacré à la célébration officielle. Les retrouvailles se dérouleront à la salle polyvalente et sportive de la Ferme du Buisson. Une exposition photos et d’affiches retracera également l’histoire de cette instance.

Les anciens membres du conseil souhaitant participer à cette célébration peuvent se faire connaître auprès de la municipalité avant le 30 juin par e-mail (30anscme@mairie-noisiel.fr) ou par téléphone (01 60 37 73 03).