Noisiel : la Ferme du Buisson à l’heure des Caraïbes

Cette exposition s’articule autour d’ateliers inspirés par le travail d’artistes, les cultures caribéennes et les différentes techniques de la sculpture. Ces ateliers créatifs et sensoriels se composent d’une visite de l’exposition à hauteur d’enfant accompagnée d’un temps de pratique artistique.

C’est le cas notamment de Jean-Marc Hunt avec son œuvre “BananasDeluxe“. Cet artiste travaille avec le dessin, la peinture, la sculpture et l’installation, utilisant l’accumulation et l’appropriation comme force motrice.

“Banana Deluxe“, une œuvre temporelle

“Bananas Deluxe“ est une œuvre temporelle qui prend la forme d’un lustre suspendu au plafond et décoré de bananes jaunes. L’artiste accroche les bananes en référence direct à l’emblématique costume porté par la célèbre artiste Joséphine Baker (une courte jupe-ceinture faite de bananes artificielles réalisée pour un spectacle en 1927 et qui fit sensation à Paris à l’époque de l’empire colonial français).

Jean-Marc Hunt rend également hommage à “Strange Fruit“ (1939), la légendaire chanson de la musicienne Billie Holiday, dont les paroles prirent une nouvelle ampleur lors du mouvement américain pour les droits civiques dans les années 1960. Les bananes peuvent également être perçues comme des symboles de la richesse de l’impérialisme et de l’exploitation coloniale : de la United Fruit Company, à l’origine du terme “ République bananière“, aux scandales du chloredécone et de l’éthéphon, qui ont empoisonné les travailleurs et les terres caribéennes. Avec “Bananas Deluxe“, Jean-Marc Hunt crée une icône aux multiples facettes.

Atelier modelage “Petit musée des objets-muses“ (26 octobre, 3 novembre, 14 décembre, 28 décembre et 11 janvier).

Atelier Banana Bread “Cuisine une œuvre“ (28 octobre, 16 novembre, 21 décembre et 25 janvier).

Atelier moulage “Portraits fantômes“ et “Corps en forme“ (27 octobre, 4 novembre, 22 décembre et 29 décembre).

Atelier assemblage “Recomposer son monde“ (29 octobre, 5 novembre, 23 décembre et 30 décembre).

Atelier dessin-musique du son au crayon (2 novembre, 30 novembre, 24 décembre et 31 décembre).

Visite contée (23 octobre) ; ateliers adolescents (25 octobre et 1er novembre).

