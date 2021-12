Noisiel et Coulommiers fêtent les femmes

Intitulée « Femmes, citoyennes et engagées », elle va mettre à l'honneur plusieurs femmes de la commune pour leur engagement, leur courage et leur bénévolat. Cette manifestation se déroulera le samedi 13 mars, à partir de 15 heures. La ville de Noisiel et ses partenaires proposent, par ailleurs, divers dispositifs pour accompagner les femmes tout au long de l'année.

La ville de Coulommiers célèbre aussi cette journée du 8 mars. Les enfants des accueils de loisirs ont ainsi mené un projet intitulé « Femmes héroïnes » et consacré à des femmes emblématiques (Anne Sylvestre, Marie Marvingt, Maria Montessori, Marie Curie, Florence Arthaud et Niki de Saint Phalle).

Le service Jeunesse a, lui, travaillé sur le thème « Les femmes de ma ville » en réalisant des interviews de femmes qui exercent des responsabilités dans la commune. Les agents municipaux ont été invités à poser devant un photographe avec un message, un mot, une phrase ou un dessin pour exprimer ce que signifiait, selon eux, être une femme en 2021. Toutes ces initiatives seront présentées sur les réseaux sociaux de la ville.

Enfin, dans le cadre de son projet « Règles de vie », le service jeunesse, en collaboration avec le Centre communal d'action sociale (CCAS), organise une collecte de protections hygiéniques, afin de lutter contre la précarité menstruelle. Une collecte aura lieu le 20 mars au magasin Lidl de Coulommiers. Tous ces projets s'inscrivent dans une démarche globale de la ville pour promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes et lutter contre les violences faites aux femmes. Un travail est ainsi mené avec l'État et l'office public de l'habitat pour réserver un logement d'urgence aux femmes victimes de violences conjugales.

Renseignements : www.ville-noisiel.fr et www.coulommiers.fr.