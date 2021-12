Noisiel : des masques en tissu distribués dans les écoles

La municipalité s'est donc engagée à fournir quatre masques en tissu à chaque élève scolarisé dans les écoles élémentaires de la ville. Une initiative citoyenne qui témoigne de l'engagement de la municipalité auprès des familles des écoliers désormais concernés par le port du masque à l'école, obligatoire dès l'âge de six ans. Lundi matin, jour de la rentrée scolaire, plusieurs élus de l'équipe municipale et des agents municipaux se sont ainsi rendus dans les six établissements scolaires de la ville, afin de procéder à la distribution de masques offerts aux 1 096 élèves concernés.