Noël : des produits fermiers pour une tablée de fête

Faites vos emplettes pour vos repas de fêtes de fin d'année à l'occasion d'un rendez-vous unique et féerique !

Pour finir l'année en beauté, 80 agriculteurs de l'association Pari Fermier seront présents au Parc Floral à proximité du bois de Vincennes, dans le 12e arrondissement de Paris. Durant trois jours, les fervents défenseurs des circuits courts pourront donc acheter des produits 100 % fermiers en vente directe par les paysans producteurs eux-mêmes. À quelques jours des fêtes de fin d'année et des repas gastronomiques et savoureux que l'on aime concocter, connaître l'origine des produits que l'on va cuisiner n'est pas à négliger. Ce sera donc le moment de faire le plein et surtout de déguster et de découvrir des produits inédits.

En marge des stands de bons produits, une animation culinaire sera proposée par Jean-Paul Chéneau, maître cuisinier de France. Au menu, recettes et dégustation pour petits et grands : paupiette de truite aux endives, parmentier d'huître, blinis au caviar, profiterole d'escargots…

Une tombola « Pari Fermier » permettra également de remporter des bons d'achats et des produits fermiers. Le 23 décembre sera la journée des enfants avec la venue du Père Noël et un atelier créatif aux couleurs festives.

De 10 à 19 h jeudi et vendredi. De 10 à 18h le samedi. Parc Floral de Paris, route de la Pyramide, Paris 12e. www.parifermier.com

À PROPOS DE PARI FERMIER

Au-delà des simples salons et marchés, l'association Pari Fermier regroupe bon nombre de paysans, producteurs et fermiers, sélectionnés selon des critères stricts et rassemblés autour de convictions et d'une éthique, prônant ainsi les circuits courts. « De nos fermes à vos paniers », voilà le credo de ces défenseurs de la traçabilité, qui ne proposent que les produits de leur terre ou de leur élevage… Grâce aux 12 événements Pari Fermier annuels, ils se réunissent afin de satisfaire les amoureux de bons produits à la recherche d'authenticité et de vraies rencontres. Ainsi, avec Pari Fermier, place à la vente directe, une garantie en matière de qualité, et aux produits d'exception élaborés au cœur des fermes de chacun des paysans producteurs : charcuteries, viandes, foie gras et magrets, lapin, gibier, volailles, oursins, escargots, fromages, produits laitiers, jus de fruits, sirops, confitures, fruits et légumes, miels, gâteaux, confiseries, vins, whiskies, épices, condiments, huîtres, bières, armagnac, cognac, plantes, spiruline, cosmétiques, mohair, huiles essentielles… En bref, tout ce qui peut être produit et élaboré sur une exploitation agricole.