Nextoome : les commerces de proximité relancés grâce à une application mobile ?

Le renouveau des commerces de proximité passera-t-il par le net ? C'est en tout cas le pari tenu par Alice Owieczka, qui a créé avec Stéphane Paris l'application mobile Nextoome « pour que nous, habitants de province et de banlieue, puissions faire nos courses chez nos commerçant de proximité et être livrés dans la journée ». L'avantage de cette plateforme pour les commerçants ? Une mutualisation des coûts logistiques, grâce à des partenariats avec la SNCF (livraison en gare) et avec La Poste (acheminement en journée) mais aussi un gain en visibilité et en chiffre d'affaires. Lancée officiellement ce mois à Lagny-sur-Marne, Nextoome cherche actuellement des investisseurs pour par la suite « embaucher localement et gagner en efficacité ». Il est possible d'apporter son soutien à la jeune pousse, finaliste du prix Jeune entrepreneur du Salon SME, en votant sur le site avant le 14 septembre http://www.salonsme.com/espace-visiteurs/prix-entrepreneur.php .