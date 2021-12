Neutralité carbone : Descartes DI et GRDF misent sur le gaz vert

Ces deux-là étaient faits pour s'entendre. Gaz Réseau Distribution de France (GRDF) et Descartes Développement et Innovation (DDI), Pôle d'excellence ville durable de la Cité Descartes à Champs-sur-Marne, ont signé, le 23 juin, un partenariat stratégique de coopération. Face aux grands défis franciliens qui se dessinent (JO 2024, extension de la Zone à faibles émissions du Grand Paris et transition énergétique des territoires), GRDF et DDI ont décidé d'unir leurs forces pour faire émerger des projets entrepreneuriaux dédiés à la ville durable. Une innovation axée sur les nouvelles générations de gaz vert et sur laquelle vont s'appuyer les stratégies de décarbonation de la ville de demain. L'enjeu est de verdir les logements et la mobilité pour atteindre la neutralité carbone dès 2050.

Grâce à ce partenariat, GRDF entend développer un programme d'incubation et d'open innovation avec les start-up de la Cité Descartes, afin de répondre aux besoins de décarbonation des industriels. Son ambition est de faire émerger des solutions à fort potentiel autour du gaz vert, énergie d'avenir en plein essor, en Seine-et-Marne. Ce département est, en effet, le pionnier de la méthanisation en France. Il dispose actuellement de 15 sites injectant dans les réseaux et s'est doté de la Charte Cap Métha 77. D'ici 2030, GRDF entend ainsi couvrir 75 % des besoins énergétiques résidentiels gaz avec du biométhane et contribuer à une mobilité décarbonée avec une énergie 100 % renouvelable et produite localement.

De son côté, Descartes Développement et Innovation, organisme d'information et de promotion du Pôle d'excellence ville durable de la Cité Descartes, abrite un Fablab (laboratoire de fabrication) et un incubateur. Au sein de la Communauté d'agglomération Paris-Vallée de la Marne, DDI facilite les rencontres entre partenaires académiques, institutionnels et économiques au sein d'un écosystème de recherche de pointe dédié à la ville durable. Depuis dix ans, DDI a ainsi favorisé l'incubation de 85 projets, la création de 328 emplois et la levée 22,7 millions d'euros de fonds publics et privés.

Le 21 septembre prochain, une “conférence visite” sera organisée conjointement par DDI, GRDF et la Chambre de commerce et d'industrie de Seine-et-Marne dans le cadre de ce partenariat. Ce sera l'occasion de présenter les solutions de mobilité décarbonée aux entreprises et aux collectivités. D'autre part, un Appel à manifestation d'intérêt (AMI) est en préparation autour de la valorisation du CO2 biogénique issu de la méthanisation.