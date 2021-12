Neufmoutiers-en-Brie : Le centre médical et pédagogique pour ados fête ses 60 ans

A cette occasion, les participants ont pu voir une rétrospective en musique et en images de la vie du centre et participer à une table ronde intitulée « regards croisés sur le CMPA ».

En outre, Jean-Jacques Barbaux, président du Conseil départemental, Hélène Marie, déléguée départementale de l'Agence régionale de santé, et Vincent Beaugrand, directeur général de la Fondation santé des étudiants de France, ont posé la première pierre pour la construction d'une nouvelle balnéothérapie, et inauguré le City Stade et l'Unité de traitement des troubles de l'affectivité et de la cognition.

Ce CMPA est un établissement sanitaire de 203 lits qui accueille des adolescents de 11 à 25 ans dans le cadre d'un double projet soins-études. C'est-à-dire qu'ils reçoivent les soins médicaux nécessaires à leur santé tout en ayant la possibilité de poursuivre leur scolarité.

Cet établissement pluridisciplinaire associe soins somatiques et psychiatriques. Il propose des prises en charge spécialisées en médecine, rééducation et psychiatrie, en hospitalisation à temps plein ou partiel (de semaine ou de jour). Pour ses soixante ans, il s'offre de nouvelles infrastructures, au grand plaisir de ses patients.