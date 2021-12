Neuf restaurants routiers autorisés à rouvrir

L'arrêté préfectoral a été publié le 7 novembre. On peut y lire notamment que « eu égard à leur proximité des axes routiers et à leur fréquentation habituelle par les professionnels du transport routier, ces établissements sont autorisés à les accueillir ». Mais cette réouverture est encadrée. Elle est, en effet, prévue exclusivement pour une activité de restauration et sur un créneau horaire déterminé (18 heures-10 heures).

La liste des restaurants : la Petite Gare (Bannost-Villegagnon), le Nationale 4 (Chatres), l'Aire des Jonchets La Grande Paroisse (Forges), le Petit Perichois (La Brosse-Montceaux), la Mandoline (Lieusaint), l'Hôtel de la Gare (Nangis), le Centre routier (Réau), le Relais de Sancy (Sancy-lès-Provins), Au Petit Fossard (Varennes-sur-Seine).