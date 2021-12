Neuf projets en une nuit

Le premier prix a été décerné au projet “AI Fluent”, un système d'intelligence artificielle qui permet l'optimisation de la répartition des passagers des métros et RER aux heures de pointe. « Nous sommes partis d'un problème que nous avons rencontré lors des grèves où il était difficile de monter dans les wagons. Notre solution est une intelligence artificielle qui sera insérée dans les caméras déjà existantes dans les wagons et qui pourra informer les usagers des transports en commun des places libres restantes. Pour cela, les quais seront équipés de leds bicolores vertes et rouges qui permettront aux personnes de se placer intelligemment et de se répartir sur les quais avant l'arrivée du prochain métro ou RER. Cela permettra également à la RATP d'avoir une maintenance prédictive des portes des wagons les plus utilisées », précise Louis Destarac, étudiant en première année à l'École des Ponts ParisTech. L'équipe est composée d'étudiants de son école : Valentin Cheval et Paul de Maisonneuve, tous deux en première année, Lucia Sequeira, en deuxième année, et Xin Zhao, étudiante en master spécialisé.

Le deuxième prix a été attribué à l'équipe qui a créé le projet “Prove It”, application de stockage et de dématérialisation de tickets de caisse. Le troisième prix a été remporté par le projet “Steady chair”, un stabilisateur pour fauteuil roulant.

Une épreuve de longue haleine

Les étudiants participants avaient 12h pour concevoir et soumettre leur projet (présentation orale, présentation PPT et réalisation d'un mini-film). Ils ont été suivis et conseillés par une équipe de 13 coachs composée d'alumni de l'École, de professionnels de l'entrepreneuriat et d'entrepreneurs du Village by CA Brie Picardie, partenaire de l'événement.

De nombreuses thématiques étaient proposées : data, digitalisation, IA, finance, fintech, économie , santé, société, sport, alimentation, ville, aménagement, construction, mobilité , énergie, transition écologique, industrie, technologies, industrialisation ; et environnement, eau, développement durable.

Le jury, composé de membres de la direction de l'École, de l'association des diplômés, de la Fondation des Ponts et d'experts de l'entrepreneuriat, dont des anciens de l'école, s'est réuni au petit matin et a remis le premier prix à l'équipe “AI Fluent” qui a remporté un chèque de 1 000 euros de la part de la Fondation des Ponts.