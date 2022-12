Neuf gares dotées d’une centrale photovoltaïque en 2025

Neuf gares du département ont été sélectionnées pour accueillir des panneaux solaires à l’issue d’un Appel à manifestation d’intérêt (AMI) lancé en février dernier. Il s’agit des stations SNCF ou RER de Mitry-Claye, Gretz-Armainvilliers, Crécy-la-Chapelle, Lizy-sur-Ourcq, Mouroux, Saint-Fargeau-Ponthierry, Le Mée-sur-Seine, Bourron-Marlotte Grez et Fontaine-le-Port. Cette opération va être menée par l’opérateur SNCF Gares & Connexions sur son propre domaine foncier. Au total, ce sont 156 gares françaises (17 en Île-de-France) qui sont concernées par cet ambitieux plan de solarisation (environ 190 000 m2 de panneaux photovoltaïques dans un premier temps, puis 1, 1 million de m2 à l’horizon 2030). Ce vaste déploiement ne devrait cependant pas se concrétiser avant 2025.

Spécialiste de la gare verte, SNCF Gares & Connexions poursuit plusieurs objectifs : développement des capacités renouvelables sur ses emprises foncières, réduction de moitié de ses émissions de gaz àeffet de serre par rapport aux émissions de 2019 et une consommation totale d’électricité égale ou inférieure aux productions d’énergies renouvelables sur son foncier (soit environ 180 GWh annuels).

Le producteur Tenergie à la manoeuvre

Par ailleurs, la pose de ces milliers d’ombrières va participer au confort de ses usagers (protection contre la pluie, la neige ou la canicule). En matière d’énergie, la production cumulée des 156 sites représentera l’équivalent de 25 % de la consommation électrique annuelle des 3 000gares françaises et celle de près de 7 500 foyers.

C’est un partenariat avec le producteur et développeur indépendant d’énergies renouvelables Tenergie (sélectionné par la SNCF) qui a permis d’élaborer ce plan de solarisation. « Un bel exemple de synergie », résume François Trabucco, directeur général de Tenergie. L’électricité produite sera vendue par Tenergie au réseau public de distribution d’électricité et participera au verdissement du mix énergétique national.

Cette solarisation du foncier de SNCF Gares & Connexions s'inscrit dans le plan stratégique de l'entreprise et dans une politique ambitieuse de transition énergie et carbone. Rendez-vous dans un peu plus de deux ans pour voir fleurir les ombrières dans les gares seine-et-marnaises.