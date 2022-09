Nettoyez la planète le 17 septembre

En petits groupes, avec votre famille, vos amis, voisins, collègues, élèves, organisez votre “cleanup“ pour nettoyer votre territoire des déchets sauvages. Sur le site de l’association (www.worldcleanupday.fr), la carte des Cleanups vous permettra de mettre en place votre événement ou de vous inscrire à une opération près de chez vous.

La raison d’être du World Cleanup Day est de fédérer de manière positive et festive toutes les actions. En effet, en les synchronisant, le message aura une portée plus puissante. L’autre objectif de l’association est également d’éveiller les consciences en invitant la société à réfléchir sur sa consommation quotidienne et sur la création de déchets qui en résulte. La pollution numérique en fait partie, d’où l’importance d’agir à tous les niveaux.

Le but final reste de mobiliser 3, 5 millions de personnes en France, soit 5 % de la population. C’est le seuil nécessaire pour engager un changement réel dans la société. Le World Cleanup Day, c’est aussi et enfin l’occasion de faire la fête en vivant un moment de convivialité, d’échange et en expérimentant de manière concrète le sens du mot solidaire.