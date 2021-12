Nés Poumon Noir, du rap à Bray-sur-Seine

Ce spectacle est bien plus qu'un simple concert de rap grâce à la vidéo, la mise en scène, mais surtout grâce à la présence scénique de Mochélan, d'une intensité extraordinaire.

Totalement habité par ses textes, incandescent et inspiré, le rappeur belge raconte sa ville blessée, Charleroi. À travers son regard, on découvre une jeunesse qui se révolte contre le fatalisme et qui se débrouille plutôt que de baisser les bras.

Avec ses mots, sa tchatche et ses rimes, Mochélan nous touche à tous les coups. Rémon Jr., aux claviers, l'accompagne avec des tonalités électro et des pulsations enivrantes. Ensemble, ils créent un spectacle sincère et vibrant qui impulse une énergie positive.

Nés Poumon Noir

Salle des fêtes de Bray-sur-Seine

Vendredi 24 février à 20h45

Durée 1h10

Informations et réservations au 01 64 83 03 41

reservations@actart77.com