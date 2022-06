Nemours veut améliorer l’habitat de son centre-ville

Pour la municipalité de Nemours et sa maire, Valérie Lacroute, il aura fallu deux ans de préparation pour obtenir les financements de l’État. La signature de cette convention OPAH RU (à laquelle ont également participé Lionel Beffre, préfet de Seine-et-Marne, Olivier Bajard, directeur régional d’Action Logement, et Anne McQueen, directrice territoriale de la Banque des territoires) constitue donc une étape importante. À travers elle, plusieurs objectifs sont poursuivis : améliorer l’habitat, lutter contre l’insalubrité et la précarité énergétique en accompagnant les propriétaires et les bailleurs, travailler sur la vacance des logements et développer le cœur de ville.

L’OPAH RU est, en effet, liée en grande partie au programme gouvernemental Action Cœur de Ville (ACV), auquel participe la commune de Nemours.

La municipalité s’engage ainsi à abonder les aides de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) d’une enveloppe globale de 46 000 euros par an, ainsi que le fonds Barnier (prévention des risques naturels majeurs) à hauteur de 64 400 euros annuels. Au total, ce sont donc 110 400 euros annuels qui seront dédiés aux aides pour lutter contre le mal-logement (373 logements dégradés actuellement), la sortie de vacances (242 logements recensés) et la prévention des inondations (1 950 logements répertoriés). L’animation OPAH RU, pour 90 000 euros par an, sera financée par l’ANAH à 50 % et par la Caisse des dépôts à 12 %. Elle permettra des opérations de restauration immobilière et le montage et le suivi des dossiers d’aide. À noter, par ailleurs, que les permis de louer et de diviser ont pu entrer en vigueur en avril.

Ce programme ambitieux, doté d’un budget de 552 000 euros sur cinq ans, devrait ainsi permettre d’accompagner propriétaires et locataires vers des travaux d’amélioration de l’habitat. Cinq cents nouveaux habitants pourraient alors être attirés par le cente-ville de Nemours devenu plus attractif. Enfin, cette signature a été l’occasion d’évoquer la réhabilitation et la requalification du site du Moulin. Véritable bijou patrimonial situé en plein centre-ville, celui-ci devrait être transformé en hôtel 4 étoiles.