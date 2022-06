Nemours signe la convention OPAH RU

A travers la signature de cette convention avec Lionel Beffre, le préfet de Seine-et-Marne, Valérie Lacroute, la maire de Nemours, et de son équipe poursuivent plusieurs objectifs. Il s’agit d’améliorer l’habitat, de lutter contre l’insalubrité en accompagnant les propriétaires et les bailleurs, de travailler sur la vacance des logements, mais aussi de développer le cœur de ville. La municipalité s’engage ainsi à abonder les aides de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH)d’une enveloppe globale de 46 000 euros par an. 110 00 euros annuels seront également dédiés aux aides pour lutter contre le mal-logement, la sortie de vacances et la prévention des inondations. L’animation OPAH RU, pour 90 000 euros par an, sera financée par l’ANAH à 50 % et par la Caisse des dépôts à 12 %. Elle permettra des opérations de restauration immobilière et le montage et le suivi des dossiers d’aides. Enfin, les permis de louer et de diviser ont pu entrer en vigueur dès le mois d’avril. Ce programme ambitieux devrait permettre d’accompagner propriétaires et locataires vers des travaux d’amélioration de l’habitat et ramener des habitants dans le cœur de ville de Nemours.