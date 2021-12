Nemours : les gravures rupestres dansées

En résidence au musée du 21 au 25 mars, la Compagnie Tramaluna, dirigée par Marcelo Sepulveda, va créer et présenter une pièce chorégraphique inspirée de l'art rupestre du Massif de Fontainebleau et des photographies d'Emmanuel Breteau, présentées dans l'expo « Mémoire rupestre. Les Roches gravées du Massif de Fontainebleau » jusqu'au 12 novembre prochain.

Cette résidence artistique inédite au Musée de la préhistoire aura pour point d'orgue la présentation de la création « Pierre de Chair » le 25 mars à 18h et à 20h30.

Olivier Gabrys et Annette Labry danseront une chorégraphie de Marcelo Sepulveda qui évoque les traces millénaires et contemporaines qui s'entrecroisent sur les roches, mêlant mouvement des corps et images sur une musique de Pierrem Thinet.