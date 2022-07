Nemours : le nouveau centre de secours inauguré

Afin d’améliorer son offre de service public, le Département de Seine-et-Marne s’investit pour offrir des équipements plus performants aux habitants. C’est le cas du nouveau centre d’incendie et de secours de Nemours inauguré dernièrement et qui sera dirigé par le lieutenant François Jomat-Nourry. Cette caserne compte 73 sapeurs-pompiers, a coûté cinq millions d’euros et a nécessité 18 mois de travaux.

C’est un atout supplémentaire pour le Service départemental d’incendie et de secours de Seine-et-Marne (Sdis 77), qui dispose à présent d’équipements modernes pour assurer la sécurité quotidienne de près de 30 000 habitants regroupés dans quinze communes (plus de 3 000 interventions enregistrées en 2021).

Des équipements de ce type seront également inaugurés prochainement à Torcy, Donnemarie-Dontilly, Lagny-sur-Marne, Montereau-Fault-Yonne et La Ferté-sous-Jouarre.